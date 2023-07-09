好市多人氣商品「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出一級致癌物環氧乙烷，也是自數月前毒莓果事件後，又一重大食安問題。對此林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，長期接觸恐有「血癌」、「淋巴癌」，甚至「神經病變」。

根據《ET新聞雲》報導，顏宗海表示，環氧乙烷是國際癌症研究中心(IARC)公布的一級致癌物，歐盟、台灣嚴格禁止使用，不得檢出，但在北美卻核准使用當作香料調味。推測該款乾酪原物料恐是使用到環氧乙烷的農產品。

顏宗海指出，長期接觸環氧乙烷，會產生血液疾病如血癌、淋巴癌，還會神經病變，呼籲長期食用民眾盡快就醫檢查。

食藥署表示，好市多股份有限公司報驗「油漬摩佐羅拉乾酪」產品1批於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷，該批產品禁止輸入；經查好市多公司曾輸入同產品仍在效期內有1批(產品有效日期20230707、20230719)，旋即請高雄市政府衛生局啟動後市場查核機制，清查後發現進口913.92公斤，庫存上有156.4公斤，已有757公斤賣出。