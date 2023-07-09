民進黨總統參選人副總統賴清德晚間指出，台灣受到百年大疫與全球供應鏈重組的影響，確實影響到許多政策改善的步調；他也多次跟蔡英文總統、行政院長陳建仁建議跟討論，都同意要推出既有政策的PLUS版，加深政府服務人民的品質與效能。面對人民問題，要務實、誠實、扎實，透過具體、穩健的政策來解決，而不是透過強化人民的不滿、製造社會的鴻溝來做到。

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賴清德晚間在臉書指出，這幾個禮拜，從推動教育公共化的學費減免政策開始，到前天提出的居住三對策，陸續讓政府照顧人民的作為，全面邁向下一個階段。政府會以「穩健推進、務實執行」的精神，在蔡總統近年施政的基礎上，逐步推出更新、更優質的政策。

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他說，他與蔡英文總統、陳建仁院長都同意要推出既有政策的PLUS版，加深政府服務人民的品質與效能。

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他指出，在蔡總統過去的這幾年間，政府早已推出學貸緩繳本金、延長學貸還款年限、疫後就學貸款補助等相關政策，延續為青年學子減壓的宗旨，我們才提出「減免私立大專院校學雜費 3.5 萬」的政策，並搭配「加碼減免大專經濟弱勢生學雜費」、「高中職全面免學費」、「精進就學貸款措施」等 3 項配套，目的就是讓青年學子在成就自我的過程時，不會造成過重的負擔。

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在居住正義方面，他說，自2016年以來，政府多管齊下，積極興辦社會住宅、推動公辦都更；健全租屋市場、提供租金補貼；推動實價登錄2.0修法、促進不動產交易資訊公開透明；更推動《平均地權條例》修法，防杜預售屋及新建成屋換約轉售等政策。

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他指出，在擔任行政院長時，他主導了成立「國家住宅及都市更新中心」，負責中央興建社宅的工作，也將社宅政策從「中央補助地方推動」調整為「中央主導地方配合」。

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他說，自2016年正式啟動的社宅政策，截至今年5月，包含既有、新完工、興建中及已決標待開工的直接興建社宅、包租代管的社宅，合計已超過14萬戶，預計今年底，社宅的興辦可達9.5萬戶，也預計在2024年底前達成8年20萬戶的興辦社宅目標。

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他說，延續這個精神，政府推出了房屋稅差別稅率2.0方案，為地方加強囤房稅、提供了政策基礎，將「縣市歸戶」調整為「全國歸戶」，以應對分散囤房的作為，也將法定稅率從1.5％至3.6％整體調升為2％至4.8％，並要求地方政府「應」訂定差別稅率，等同全國各縣市都必須推動囤房稅率。

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他說，為了鼓勵房東將閒置房屋轉為租屋，房東只要出租且申報所得達租金標準，稅率為1.5-2.4％，比現行稅率還低。房客領有租金補貼或房東參加社宅包租代管出租房屋，皆可比照自用住宅適用稅率1.2％，不需要太過擔心租屋價格上漲。

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他說，「我非常認同這個決定」，也提出要在蔡總統「12＋8」的基礎上，規劃在未來八年，繼續直接興辦 13 萬戶的社宅、 17 萬戶的包租代管。在 2032 年總計 達到 25 萬戶直接興辦社宅、 25 萬戶包租代管社宅的供給。同時，租金補貼也會從現在每年近 28 萬戶，加大到每年 50 萬家戶的補貼量，達到 2032年協助百萬租屋家戶的總目標。

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賴清德說，就在政府積極提出政策升級、重視青年未來的同時，他也看見，另外兩位候選人表態要支持重啟服貿的消息，台灣許多從事服務業的年輕人已經面臨巨大的挑戰，重啟服貿只會讓許多青年面對更艱困且不公平的競爭環境，並不能帶來更好的就業市場，更別提，還有複雜的政治前提和動機要防範。

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他認為，面對問題，要務實、誠實、扎實，透過具體、穩健的政策來解決人民的問題，而不是透過強化人民的不滿、製造社會的鴻溝來做到。點出問題，更要提出解方，總統候選人要有能力，提出未來的願景和藍圖，並針對政策，理性討論。

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他說，回應社會的需求，是政府施政的責任，而照顧青年，更是他心心念念的責任。他一路走來、始終如一，我會繼續提出更好的建議，照顧青年的未來，也希望所有的好朋友，能繼續跟他們站在一起，為台灣的未來努力。