綜合英國廣播公司（BBC）和美聯社報導，現年49歲、自2011年起擔任拉脫維亞最高外交官至今的林克維奇斯（Edgars Rinkevics）今天在國會特別會議上宣誓就職，接替未尋求連任的前總統李維茲（Egils Levits）。

林克維奇斯是拉脫維亞自1991年重新獨立至今的第7任總統。拉脫維亞是歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，擁有180萬人口，其中近1/3國民都說俄語。

拉脫維亞總統由國會投票選出，多擔任儀式性角色，包括在國外代表國家、擔任武裝部隊最高指揮官、負責簽署法案成為法律，也可提名總理，並有權解散國會。

林克維奇斯2014年公開性取向，成為該國首位公開出櫃的政治人物。

拉脫維亞當局表示，總統就職後，總理卡林斯（Krisjanis Karins）將暫代外交部長職責，直至完成新外長的任命工作。

目前新任外長人選尚未提交國會批准。（譯者：施施）1120709