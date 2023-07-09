今年在法網女雙封后的謝淑薇今天與老搭檔史翠可娃以3比6、6比2、6比4，擊敗中俄組合楊釗煊/亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）。
謝淑薇與捷克籍的史翠可娃曾是2019溫網女雙冠軍得主，這場勝利更讓謝淑薇寫下2019年以來的女雙草地大滿貫14連勝。
今年已37歲的謝淑薇在2013、2019、2021均拿下溫網女雙冠軍，草地球場似乎是她的福地，她如果今年溫網再封后，將是個人的第6座大滿貫冠軍。（譯者：施施）1120709
今年在法網女雙封后的謝淑薇今天與老搭檔史翠可娃以3比6、6比2、6比4，擊敗中俄組合楊釗煊/亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）。
謝淑薇與捷克籍的史翠可娃曾是2019溫網女雙冠軍得主，這場勝利更讓謝淑薇寫下2019年以來的女雙草地大滿貫14連勝。
今年已37歲的謝淑薇在2013、2019、2021均拿下溫網女雙冠軍，草地球場似乎是她的福地，她如果今年溫網再封后，將是個人的第6座大滿貫冠軍。（譯者：施施）1120709
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