近日天氣熱到受不了，就連動物也受不了。國外粉專在臉書上分享一張照片，發現一群綿羊們竟然全部躲在陰影處，逗趣畫面轉分享回台灣，也讓網友笑翻。

有24萬人追蹤的臉書粉專「Break On Through」日前貼出一張照片，將近30隻綿羊，疑似因為受不了陽光實在太強，躲在護欄的陰影下休息，難得一見的畫面引起討論。

網友將照片分享到台灣粉專「動物梗圖星球」，不少人也逗趣留言：「像極了機車騎士等紅綠燈」、「地球上所有動物此時都只想躲太陽」、「可憐哪，這種天氣還樣穿羊毛外套」、「躲太羊XD」、「真的快熱死啦」。

事實上，過去一周全球平均溫度3度創下新高，科學家就警告，恐已是近10萬年以來最熱，台灣也接連4天出現38度的可怕高溫，氣象局局長鄭明典也直言「很擔心」，表示整個地球持續在創高溫紀錄，大幅度地突破高溫紀錄，真的不是好現象。