李子森8日在台中Legacy開唱，邀請蕭煌奇擔任嘉賓。（勝駿娛樂提供）

選秀《超級偶像》總冠軍的李子森，8、9日在Legacy Taichung 一連舉辦2場演出。他開場以一身螢光橘長版帥氣套裝，無預警現身 在一樓特區觀眾席間，本尊驚喜站在大家眼前，大喊一句「你們準備好了嗎 !」在全場師奶熱情呼喚走上台，霸氣飆唱〈大雨欲來〉、〈愛到才知痛〉等經典台語歌。

首日彩蛋邀來金曲歌王蕭煌奇助陣，李子森深情演唱著〈你是我的眼〉，間奏時蕭煌奇驚喜現身，兩人賣力飆唱這首神曲掀起全場高潮。面對這巡迴最終場演出，他感性說道：「今天終於來到最後一站，來到我故鄉台中，這座美麗的城市陪我走完這最後的旅程，請各位放鬆心情，好好享受 今天為各位精心設計的演出。」

演出尾聲重頭戲登場，李子森與杜忻恬這對CP在綜藝節目《我愛冰冰Show》表 現亮眼，締造高收視更是觀眾們最期待的演出組合，台中站兩人再度同台合體 對唱好吸睛，這回演出「加長加量」，兩人穿上亮黃色情侶秀服合唱情歌〈今晚我要唱歌〉、〈給你們〉等，他特別感謝忻恬一同陪伴唱 過北中南4場演出，也期待未來女方開唱時換他來當嘉賓，雙方在台上曖昧又鬥 嘴讓粉絲們聽得意猶未盡。

面對安可聲催促不斷，森恬CP兩人再度上台「謝客」，最後以〈天下有情人〉、〈我的未來不是夢〉為首日演出劃下結尾 森聲呼喚」演唱會在本周畫下 完美句點，結束這系列巡迴3城市、共4場演出，面對經紀人與演唱會導演力拱 ，要他明年繼續挑戰更大的舞台場地開唱，子森聽聞後，當場搞笑般癱軟在地求饒，相當逗趣。