國民黨總統參選人侯友宜8日到嘉義朴子天公壇、配天宮參拜，前民進黨省諮議員黃文峯與女兒民進黨縣議員黃嫈珺到場支持，民進黨中評會揚言黨紀處分。針對嘉義黃家班為何會倒戈，媒體人黃揚明指出，去年嘉義縣長選舉時，黃嫈珺沒有挺立委陳明文的子弟兵翁章梁，因此被停權，她既然不挺陳，自然地就站到侯友宜身邊。

黃揚明8日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，黃嫈珺2008到2010年期間，在民進黨中央黨部擔任總統蔡英文的第一代小編，她選上嘉義縣議員之後，在2018年縣長選舉時，和前嘉義縣長張花冠一起支持議長張明達參選縣長，對抗陳明文支持的翁章梁。

黃揚明接著指出，黃嫈珺力挺張明達，就跟陳明文系統分開了，因此去年嘉義縣長選舉也沒有挺翁章梁，結果就被停權，既然不挺陳明文，也就很自然地站到對手陣營。但黃揚明提到，讓人蠻訝異的是，黃家班竟然會支持侯友宜，他研判他們的想法也許是，既然黨對他們不仁，就別怪他們不義。

黃揚明點出，黃嫈珺家族在地方不見得要靠民進黨才選得上，而黃嫈珺支持侯友宜，對國民黨會是一個大利多，因為下屆立委選舉，國民黨跟她合作就好了，這就是「師夷長技以制夷」。