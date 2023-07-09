國民黨總統參選人侯友宜近日民調下滑，但媒體人吳子嘉預言，9月、10月以後，民眾黨總統參選人柯文哲的民調將下滑，侯的民調則會上升。

吳子嘉8日在《董事長開講》節目指出，相信侯友宜的民調一定會回升，因為到了9月、10月以後，國民黨的立委參選人全面就緒，各地方立委選戰將形成藍綠對決，民眾黨會被邊緣化，柯文哲的民調將隨之下滑，侯友宜的民調則會上來。

另外，國民黨台北市議員徐巧芯在節目中提醒，要下架民進黨，在野陣營勢必得合作，如果在野陣營吵來吵去，民進黨躺著選也會當選。

而針對進入侯友宜團隊一事，徐巧芯表示，侯競辦執行長金溥聰請她幫忙，其實她並不想，「但能說『不』嗎？」

徐巧芯說明，自己已擔任過前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、前國民黨主席洪秀柱跟國民黨主席朱立倫等4個人的發言人，不想再當任何人的發言人了；但她也強調，若國民黨真的有需要，自己仍會義不容辭地去幫忙。