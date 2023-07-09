紅襪9日再戰運動家，打線做出微調，前一場休兵的外野手吉田正尚回歸，賀南德茲（Enrique Hernández）守游擊，阿洛尤（Christian Arroyo）擔任二壘手，台灣好手張育成未獲先發。運動家被打得很慘，紅襪在第8局大幅領先時才換上張育成代守，終場10比3獲勝。

運動家採用牛棚車輪戰，但是開場連續4位投手都失分，紅襪甚至前6局全都有分數進帳。佛度戈（Alex Verdugo）首局就轟出右外野兩分炮，這球掉在標竿附近，裁判檢視重播維持原判全壘打。第2局杜蘭（Jarren Duran）再添1發兩分彈，後面弄成兩出局滿壘，但是佛度戈這次沒打出去。

紅襪沒有真正的大局，而是細水長流，杜蘭、吉田正尚、阿洛尤的長打持續添加分數。運動家僅有兩發陽春炮反擊，前6局打完紅襪已經10比2領先。張育成第8局上來守備游擊，賀南德茲改到二壘，阿洛尤改三壘。不過後面風平浪靜，張育成只有1次內滾守備機會，尚未輪到打擊就結束比賽。

吉田正尚5打數2安打，打擊率0.313美聯暫居第3，杜蘭、阿洛尤都是3安猛打賞，先發打線9人僅有賀南德茲未擊出安打。運動家投手藤浪晉太郎最後上來收拾殘局，被敲1安沒有失分，也未對決到吉田正尚，自責分率略降至9.14。