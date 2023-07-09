知名美國百萬Youtuber莫彩曦與老公Adam，因熱愛台灣，加上以一口流利中文常在影片中分享台美文化差異，深受台灣觀眾喜愛，昨（8）日她於影片中宣布懷孕喜訊，她表示，自三月底決定不再避孕後一個月就懷孕，且寶寶還是「台灣製造」。

莫彩曦在最新影片中透露，自2018年與老公Adam結婚後，這四年來沒有認真考慮過生孩子，每當身邊的人問起「什麼時候要生？」他們總以「總有一天吧」帶過，但其實他們對於「生小孩」這件想法感到害怕，因為他們還沒準備好要承擔這麼大的責任，直到2022年底兩人才開始有了生孩子的想法，也接受「永遠不可能100%準備好生小孩」的現實。

接著，莫彩曦與Adam今年三月起決定順其自然且不再避孕，怎料在三個月前她的月經遲來兩周，於是她立刻用相機記錄驗孕過程，在等待結果的時候，她拿著驗孕棒發抖說：「我真的好緊張，如果有兩條線，我跟Adam就不再是兩人世界，我們的生活會完完全全改變」結果出來後她馬上紅了眼眶落淚直呼「我們要當父母了，好不真實，很幸福但又不敢相信」。

然而，Adam看到驗孕棒後也意識到自己要當爸爸了，便興奮地擁抱老婆「好開心，妳會是最棒的媽媽！」有趣的是，兩人回想起前一個月都待在台灣，因此回推懷孕時機寶寶應該是「Made in Taiwan（台灣製造）」此外，夫妻倆透露，寶寶小名叫做「波霸」，因為取名字的那一天，腹中寶寶還「跟一顆珍珠一樣大」最後她也向寶寶喊話「你是我們人生最大的祝福，我們超級期待今年12月抱抱你」。