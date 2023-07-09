韓國大型娛樂公司HYBE旗下擁有許多知名當紅偶像團體，如BTS、SEVENTEEN、NewJeans等，受到大量粉絲喜愛。近日，網路上傳出有粉絲參加旗下男團&TEAM的簽售會時，被工作人員要求搜身並碰觸到胸部等隱私部位，隨即有大量曾參加HYBE旗下藝人簽售會的苦主現身，該話題掀起超高討論度。

近日一名&TEAM的粉絲於推特發文抱怨：「長這麼大第一次遇到這種事，參加簽售會時竟然要檢查內衣，連我媽都沒摸過我胸部竟然被簽售會姐姐（摸了）...」，並透露當下根本沒有反擊的時間，工作人員說完：「摸一下胸部喔」，接著就直接動手，該則貼文發出不久後，立刻吸引許多有同樣的遭遇的粉絲吐苦水。

有粉絲表示自己被壓了上胸後又被壓下胸，開酸：「認真摸的程度堪比三級片」，另一名粉絲則稱自己被懷疑內衣裡有藏東西，竟被帶到一旁的小房間裡，工作人員要求她將上衣掀起檢查，粉絲雖然不願意但仍勉強配合，在掀上衣竟有其他工作人員開門闖入，令她相當羞愧，直呼：「感覺人權被剝奪」。

相關討論被轉到南韓知名論壇theqoo，引起猛烈砲轟，「這根本沒把粉絲當人看吧？」、「瘋了吧？竟然有這麼誇張的公司」、「機場也不會那樣檢查」、「必須提告性騷擾，他們是不是覺得粉絲沒人權？」、「都被這樣對待了，還有辦法繼續當粉絲嗎」

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