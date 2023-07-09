午後雷陣雨明天起擴大，氣象專家吳德榮表示，明天高溫微降1度，午後山區雷雨範圍稍擴大，周二至周六午後雷雨擴大至平地。颱風方面，菲律賓東方海在周二、下周一（17日）接連有2個熱帶性低氣壓，前者發展成台機率為0%，後者成颱機率20%，路徑往巴士海峽前進。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶性低氣壓，周二（11日）熱帶性低氣壓的侵襲機率圖顯示，停留在呂宋島東方機率為50%，侵襲台灣的機率在20%以下，發展成輕颱機率為0%。下周一（17日）另一熱帶性低氣壓進入巴士海峽機率50%，有20%機率發展成輕颱。而各國模式對第2個擾動的模擬，不但差異大、且調整幅度亦很大，反映其不確定性，應密切觀察，莫急下定論。

天氣部分，吳德榮表示，今、明（9、10日）兩天台灣在太平洋高壓邊緣，西南風漸轉偏南風。今日各地持續晴朗酷熱、紫外線強；大台北、花東縱谷局部地區最高溫約在37、38度，應注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫雷陣雨的機率；今北部氣溫24至37度，中部24至36度，南部24至37度，東部22至37度。

吳德榮表示，明日（10日）高溫微降1度仍偏熱，午後山區有短暫雷陣雨、範圍稍擴大。周二至周六（11至15日）偏南風轉東南風，水氣增多、高溫微降，各地仍偏熱，山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高。此外周四至周六東半部及恆春半島也有局部短暫陣雨的機率。