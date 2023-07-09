民進黨總統參選人賴清德日前拋出補助私立大學學雜費政見，賴清德昨（8）日到東海商圈時，恰巧有2名東海大學學生為此事向他表達感謝，引發議論。資深媒體人黃揚明便整理了「賴清德巧遇系列」，並直呼「比徐巧芯還巧」。

賴清德昨在東海商圈巧遇2名大學生，其中一名黑衣男子提到，每學期學費本來5萬多元，現在減免下來剩1萬多，蠻有感的，「我原本都要在外面打工啦，但現在...可以不用了」。由於該政策目前仍未上路，賴清德與2名學生的對話也引發質疑。

對此，黃揚明昨在臉書整理了賴清德巧遇系列，除了上述事件外，還包括賴回台南巧遇創作歌手、搭高鐵巧遇YouTuber蔡阿嘎的老婆「二伯」、視察高榮巧遇與他有幾分神似的醫師何正宇，以及賴2015年任台南市長期間，曾在學甲區視察治水工程時，恰巧碰到一名老翁身體不適，他趕緊伸出援手並親自餵食蛋糕等事蹟，種種「巧遇」令黃不禁直呼「比徐巧芯還巧」。

該文引來許多網友議論，「以前要衝進立法院，去大埔、文林苑抗議，還無法見到副總統。現在只要在路上走，就可能巧遇，真輕鬆」、「如果這都不能被叫賴導，那這世界上我想不出還有誰更有資格掛『導』」、「賴功德改成賴巧遇」、「全台灣是不是只剩我還沒巧遇過」、「天天在巧遇」。