許多婆媽愛用科技海綿清洗鍋碗瓢盆，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，科技海綿是三聚氰胺和甲醛的聚合物，只適合用於環境清潔，不能清洗盛裝食物的碗盤、筷子等餐具和蔬果，另不能使用溫水擦洗，會使科技海綿中的有毒物質更易溶出，恐造成腎結石或腎衰竭，也可能增加罹患鼻咽癌或白血病機率。

顏宗海日前於YouTube頻道《健康1＋1》指出，因科技海綿是三聚氰胺和甲醛發泡製成，纖維很小又具有一定的硬度，能夠刷洗細小的縫隙，把污垢清洗乾淨，而三聚氰胺和甲醛略溶於水的關係，會使科技海綿愈洗愈小塊。

但顏宗海表示，三聚氰胺具腎毒性，可造成腎結石及腎衰竭；甲醛屬一級致癌物，可致鼻咽癌和白血病，因此只建議用於環境清潔，如地板、玻璃或牆壁等，不能清洗餐具等廚房用品。

顏宗海說，使用科技海綿有2大禁忌，第一是不能用科技海綿刷洗碗盤、鍋具和蔬果，清洗過程中若沒有完全沖洗乾淨，易將三聚氰胺吃下肚；第二為不能使用溫水刷洗，否則更容易溶出有毒物質。