男星炎亞綸近期遭抖音網紅耀樂控訴，在兩人交往期間偷拍性愛影片，士林地檢署檢察官指揮婦幼警察隊3日約談炎亞綸到案，並搜索炎亞綸的住所、工作室；如今炎亞綸先前參與錄製的實境節目《嗨！營業中最新一集中，炎亞綸的正臉鏡頭少之又少。

炎亞綸在爆出爭議後，向《嗨！營業中》節目組請假，當時製作單位好看娛樂曾發出聲明「本周播出之節目內容，係為先前錄影製作完成將於原訂時間播出，後續已錄製未播出之內容，將更審慎小心處理，謝謝大家的關心及支持」還透露，剩下的四集仍會繼續錄影，間接證實炎亞綸不會再回到節目中。

《嗨！營業中》昨（8）播出的最新一集中，可以發現製作單位明顯避開炎亞綸許多正臉鏡頭，多以側臉或霧化做處理；然而，節目《嗨！營業中》總計有15集，因此推算下來，在8/5第11集播出就是炎亞綸最後一次出現在節目中，剩下最後4集已不會再有他的畫面。

影片取自《嗨!營業中 Hi,Come in》若有移除請見諒

《嗨！營業中》粉專遭粉絲洗版，官方小編求饒別人身攻擊。（圖/《嗨！營業中》FB）

事實上，早在節目先前釋出的預告中，就可見完全沒有炎亞綸正臉鏡頭，只有背影帶過，切割意味濃厚，網友紛紛留言灌爆官方粉專，讓官方粉專在貼文下求饒「謝謝大家給建議，雖然歡迎大家宣洩情緒，但還是要注意發言不要謾罵及人身攻擊喔，工作夥伴是無辜的，謝謝大家，都辛苦了~」。但仍止不住留言「特寫少很多」、「剪成這樣不如不要播」，。

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