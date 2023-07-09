The ninth no-hitter in franchise history! pic.twitter.com/pmYNvUME5N — Detroit Tigers (@tigers) July 8, 2023

積弱不振的底特律老虎9日在主場締造了隊史第9場「無安打比賽」，對手是強大的多倫多藍鳥，3位投手曼寧（Matt Manning）、佛利（Jason Foley）、藍格（Alex Lange）接力完成。藍鳥沒有換代打，先發9人不知為何都打不出去，主力球星小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）是最後一位出局者，老虎2比0完封勝。

老虎先發投手曼寧今年4月對戰藍鳥時被強襲球打傷，缺陣兩個月之久，他開場就是觸身球與四壞保送，情況看似不妙，但很快就回穩，撐了6.2局，一度連續解決15位打者。佛利中繼1.1局之後，第9局藍格連續解決兩人，碰上小葛瑞洛，他急著要敲安，連續3球都出棒，追打壞球連棒子都甩出去，以再見內滾結束比賽。

在此之前的2021年5月，老虎投手騰布（Spencer Turnbull）獨力對水手投出無安打比賽。然而2021年是「無安打比賽量產季」，該季出現9場無安打比賽，改寫大聯盟1884年的百年紀錄，如果算上雙重賽（該季只打7局）的無安打比賽還會更多。老虎前一次在主場的無安打比賽是在2007年，當年24歲的韋藍德（Justin Verlander）獨力完成。

藍鳥陣中有暫居美聯打擊王、安打王的畢謝特（Bo Bichette），他以122支安打遙遙領先，此戰他救不了球隊，3打數掛零，挨了1次觸身球，打擊率略降到0.320。