涉及北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，入獄後改調外役監服刑，基層員警爆料炸鍋，砲轟「我學長白死了」。對此，法務部9日表示，法務部深知民眾對外役監制度改革之期許，積極推動「外役監條例」修法，將殺警排除外役監遴選範圍，但該法尚在立法院審議，法務部在修法前，矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。法務部將持續與朝野黨派溝通修法。

資深女星易淑寬的獨子易寶宏，因涉夜店殺警案被判刑9年，在2019年入獄，隨後被調到外役監服刑，有基層員警日前上網爆料此事，指當時的台南殺警案，他的警專學長就是當事人之一，雖然政府當下都說要挺警察，後來得知兇嫌易寶宏目前在外役監服刑，讓他覺得學長白死了，「政府根本都在打假球」，他也好奇矯正署用什麼標準，讓殺警的兇嫌服外役監，「到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」

法務部表示，易男因傷害致死案件判處9年有期徒刑，於2019年6月入監服刑，易男在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。另台南殺警案係發生於2022年8月22日，故外傳於殺警案發生1年後，仍遴選易男至外役監服刑，並非實情。

法務部強調，法務部深知民眾對外役監制度改革之期許，自2022年8月24日起即積極推動「外役監條例」修法，由法務部長蔡清祥親自主持修法會議，召集矯正署及本部相關單位，並邀請專家學者、民間團體及相關單位，密集召開共計11場次會議，於2022年9月15日擬具「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院。

依照修正條文，已修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。行政院於2022年9月22日審查通過函請立法院審議，經立法院司法及法制委員會分別於2022年10月6日、12月29日召開審查會議，另於2022年12月14日召開公聽會後，迄今尚未完成立法程序。

法務部表示，為回應民眾期許，於新法完成修正前，目前法務部矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。法務部亦將持續配合立法院審議進度，與各朝野黨團積極溝通，力求早日完成修法，以精進提升外役監中間處遇功能，並建構更加綿密之社會安全網。