百萬YouTuber愛莉莎莎因經常在社群媒體上分享流行趨勢及私下生活，而受到大批網友的喜愛，但也經常因為失言而鬧出爭議。前陣子她因為發文「我也來爆一下（MeToo）」，沒想到只是放閃男友，立刻引來砲轟。如今已過去兩周，愛莉莎莎終於打破沉默，以全額捐出影片收益再次道歉。

愛莉莎莎兩周前更新一部YT影片，主題為「那些年我們的MeToo事件」，分享自身被性騷擾的經驗，近日她曬出該部影片觀看數共19萬人，總收益共5萬元，並決定全數捐給婦女基金會，她也表示：「我也檢討了這次因為思慮不周，使用了MeToo事件開玩笑，對此也想再次向因為這個不恰當的發文而感到不適的人道歉」、「從今往後會更加注意自己的言行」。

愛莉莎莎曬出捐款明細。(圖/愛莉莎莎 IG)

事實上，上個月演藝圈Me Too運動持續延燒，許多受害者紛紛跳出來自說過往遭遇，而愛莉莎莎也跟風「大家都在MeToo爆料，我也來爆一下好了」開頭在社群平台上發文，原以為愛莉莎莎要講述自身被性騷擾的經驗，沒想到貼文內容竟是揭露羽球教練男友的另一面，不斷誇讚對方在戀愛過程中對她的照顧，最後假裝生氣的說，「真是的，好森（生）氣，該怎麼辦呢？」，引起網友大量撻伐。

面對網友的批評，愛莉莎莎連忙編輯貼文並道歉，宣稱「以為MeToo的意思是爆料大會」，這種說法並不被網友買單，大家紛紛表示，「一個人可以白目成這樣真的很令人佩服」、「被罵之後拍影片，粉絲還各種加油」、「之前莎莎經過那麼多爭議，我還是相信她有在錯誤中反省，但這次蹭MeToo真是讓我覺得，一路上支持妳的自己看走了眼」。

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