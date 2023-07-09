針對前立委黃國昌近日爆發的地產爭議，退休家醫科醫師楊斯培表示，自己多年來捐給時力各候選人的經費超過50萬元，像他這樣願意出錢出力挺台派，且並非想藉此獲得政治位置的人不少，但他們看到黃這些年來的改變，紛紛感到心悶、心痛、心死，希望黃能用質疑別人的標準，去檢討自己的停車場爭議。

楊斯培昨（8）日於臉書指出，黃國昌近日把批評者打成「民進黨鐵粉」，自己內心只能用隱隱作痛來形容，據他所知，最近抨擊黃的人，很多都曾參加過時力募款大會，在黃最需要支持時，以時間跟金錢心甘情願相挺，像他自己前後就捐出逾50萬元給時力各候選人。

「我沒有加入時力，或任何一個政黨，更不要說覬覦或想跟人競爭任何一個位置。」楊斯培透露，像他這樣的人不少，但他們眼見黃國昌近幾年的改變，都感到心悶、心痛、心死，「希望黃國昌用質疑別人的標準，去檢討自己的停車場。希望黃國昌不要扯自己的媽媽，黃媽媽何辜？希望黃國昌公布那塊停車場近幾年的租約跟匯款紀錄。希望黃國昌電光石火般的解釋外界質疑的違建疑雲。」

楊斯培說，國民黨台北市議員徐巧芯、名嘴黃智賢和中天都不可能是綠營側翼，但近日皆開始質疑黃國昌，黃國昌若無法儘速面對這些問題，其政治生命只會加速走向油盡燈枯，「誰會請一個沒有擔當的人當法務部長？誰會請一個家有違建的人當法務部長？誰會請一個厲聲質疑他人，卻用寬鬆標準放過自己的人當法務部長？」楊斯培強調，公平正義，應從自己做起，而要改變台灣，得先改變自己。