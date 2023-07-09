先前全台鬧蛋荒，導致價格飆升，許多餐飲店因此漲價，一名男子表示，日前到早餐店吃早餐，老闆向他表示，10號起所有品項加蛋會降5元，還說「官員都那張貪污嘴臉，一堆店家也貪得跟狗一樣，我不想同流合汙。」讓他超級驚訝，將其PO上網後，網友大讚他遇到的店家很有良心。

原PO近日於PTT八卦版指出，上周四（6日）到早餐店用餐，他和老闆聊天提及物價飆漲，導致荷包縮水，沒想到老闆竟說「因蛋商都降價了，沒理由一直漲價，10號開始加蛋降5元」。

老闆看原PO不敢置信的表情，又接著說自己不想當害蟲，還直指「官員都那張貪污嘴臉，一堆店家也貪得跟狗一樣，我不想同流合汙。」

貼文讓網友也震驚，「只能說你遇到早餐店老闆很有良心」、「蛋蟲都抓不到，然後選舉前會降價，知道誰是蛋蟲了吧」、「現在這種良心店家不多了」、「應該是你長得帥的關係，老闆算你便宜」。也有人提到豬肉要漲價問題，對此原PO也說，早餐店老闆說會先觀望一陣子，除非漲得太誇張才會調整售價。