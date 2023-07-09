法新社報導，這起事故發生在巴西東北部培南布可州（Pernambuco）包利斯塔市（Paulista）一處社區，當局稍早宣布有11人死亡，但消防人員隨後又在瓦礫堆中發現一名婦女和兩名孩童的遺體。
培南布可州民防單位聲明指出，死者包括男性、女性及孩童，年齡介於5歲至45歲。另有3人獲救，分別是一名65歲婦女和2名青少年；當局並未提供關於他們現況的資訊。
當局表示，這棟3層樓建物隸屬於一個大型住宅社區，因有倒塌之虞，早已於2010年關閉，但此後一直遭非法占用。
今年4月，同樣位於培南布可州的奧林達市（Olinda）也有一棟類似狀況的建築物倒塌，造成6人喪命。
巴西建築物倒塌事件經常發生在違章建築猖獗的貧困社區。2020年，里約熱內盧（Rio de Janeiro ）一個貧困社區的兩棟違章建築在連日豪雨後倒塌，造成24人罹難。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120709
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