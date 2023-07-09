NBA IN-SEASON TOURNAMENT EXPLAINED 🎥



Starting Nov. 3, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing into the knockout rounds! The tournament semis and championship game will be held in Las Vegas, Dec. 7 and 9! pic.twitter.com/NZdURUa3XR — NBA (@NBA) July 8, 2023

NBA聯盟官方9日正式宣布，下個球季首度推動的季中錦標賽將於11月4日開打，聯盟30支球隊共同角逐最後的NBA盃冠軍獎盃，其中只有8隊可以晉級淘汰賽(各組冠軍與兩支外卡)，準決賽與冠軍賽將於美國拉斯維加斯進行，時間分別在12月8日與10日。

東西區分組情況如下，東區A組七六人、騎士、老鷹、溜馬與活塞；東區B組公鹿、尼克、熱火、巫師與黃蜂；東區C組塞爾提克、籃網、暴龍、公牛與魔術；西區A組灰熊、太陽、湖人、爵士與拓荒者；西區B組金塊、快艇、鵜鶘、獨行俠與火箭；西區C組國王、勇士、雷霆、馬刺與灰狼。

聯盟今天找來勇士總教練科爾，以及馬刺文班亞馬、灰狼愛德華茲、老鷹崔楊、魔術班凱羅、活塞康寧漢等人共同揭曉首度舉行的季中錦標賽冠軍獎盃，每場季中錦標賽的比賽都跟例行賽排名相關，闖進冠軍賽的兩隊將打83場例行賽，奪冠球隊的教練與球員各獲50萬美元獎金。