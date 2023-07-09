新華社9日報導，應大陸全國人大常委會委員長趙樂際邀請，俄羅斯聯邦委員會（議會上院）主席馬特維延科（Valentina Matvienko）將於7月9日至12日率團訪華，並出席大陸全國人大與俄羅斯聯邦會議合作委員會第8次會議。聯邦委員會主席是俄羅斯第三號人物，僅次於總統和總理。

據此前報導，馬特維延科上次與中方高層官員舉行會談是在2022年9月，時任大陸全國人大常委會委員長栗戰書對俄羅斯進行正式友好訪問，除在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見總統普丁，也在莫斯科與國家杜馬（議會下院）主席沃洛金、聯邦委員會主席馬特維延科分別舉行會談。

與沃洛金、馬特維延科分別會談時，栗戰書說，中俄立法機構合作的重要任務，就是推動落實兩國元首達成的各項重要共識，為雙邊關係健康穩定發展提供法治保障；「加強治國理政和反干涉、反制裁、反長臂管轄等方面的立法經驗交流」；感謝俄方在台灣問題上給予中方的堅定支持。

新華社報導稱，沃洛金和馬特維延科都再次譴責時任美國眾議院議長裴洛西訪台，表示俄堅定奉行一個中國政策，願在相互尊重、平等互利基礎上深化對中合作。馬特維延科表示，俄中關係深入發展賦予立法機構合作新的使命，雙方應積極推進兩國政治、經貿、金融、青年、地方、人文等各領域合作。