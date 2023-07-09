台灣元祖級女團「星星月亮太陽」在80年代紅極一時，團員「星星」胡曉菁後來因健康因素退出，團體解散、三人各自單飛。53歲胡曉菁人生大起大落，學生時期翹課、翹家，後來意外被唱片公司相中，組女團爆紅，在事業當紅之際罹患憂鬱症，最後黯然退出演藝圈，胡曉菁走過低潮，現在成為牧師，計畫籌組公益協會，幫助弱勢和社會邊緣人。

胡曉菁以「健康清新美少女」形象打開知名度，根據《自由時報》報導，但她其實「負能量」滿載，在青少年時期因父母離異、內心扭曲，還翹課、翹家、打架等，國、高中被留級4次，是師長眼中的頭痛人物，胡曉菁還自嘲說：「別只相信電視上看到的」。

胡曉菁因尋求靈界力量幫助，招致邪靈纏身，日夜都聽到詭異的咒罵聲，她開始語無倫次、暴食，罹患憂鬱症住進精神醫院，最後不得不退出演藝圈。胡曉菁一夕之間失去所有，直到她接觸教會，感受到教友的關心、身心靈獲得照顧，才重啟新的人生，她也開啟創業路，一路從公關、行銷做到企業高階管理人。

胡曉菁2013年南漂到台南創立「恩典之家」教會、傳道，也受邀到遠東科技大學先後擔任流行音樂系主任、管理暨設計學院副院長，不過她去年辭卸大學教職、專職台南教會牧師，計畫籌組公益協會，關懷弱勢家庭、受暴和社會邊緣人。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980。