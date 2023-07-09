英國總工會在發給路透社的電子郵件表示，罷工日期為本月11至13日，地點在科芬特里（Coventry）的亞馬遜倉庫，工人將於這3天的上午罷工2小時，傍晚再罷工2小時。罷工時間與公司先前宣布的11-12日「會員日」（Prime Day）促銷活動重疊。

英國總工會的費根（Rachel Fagan）說：「科芬特里的英國總工會成員一再表示，這場抗爭要結束，唯有將時薪調整至15英鎊（約19.25美元，約新台幣617元）外加工會權。」

全球最大網路電商亞馬遜表示，旗下員工起薪的最低工資介於每小時11至12英鎊之間，端看地點而有所不同。

亞馬遜透過電郵告訴路透社，科芬特里倉庫並不直接處理客戶訂單，罷工行動不會對客戶造成干擾。

科芬特里倉儲員工上個月12至14日已自工作崗位出走過一次。而工會上個月表示，他們已表決決定再發動6個月的罷工。

根據摩根大通（JPMorgan）說法，亞馬遜會員日促銷活動將帶進約70億美元（約新台幣2212億元）收入，比去年第3季公布的會員日數字增加12%。

在通膨壓力下，英國近幾個月有多個產業陸續展開罷工行動，包括護理師、教師以及運輸工人等。

倫敦地鐵工會（RMT）6日表示倫敦地鐵公司（London Underground）員工本月23至28日將舉行罷工，藉此反映長久以來在退休金、裁員以及工作環境的爭議。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120709