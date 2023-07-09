天王郭富城2017年與小22歲的大陸網紅方媛結婚，育有2個寶貝女兒，方媛更時常在社群上分享家庭生活，雖然已為人母，但她的狀態完全不輸時下年輕女星，近日更獲邀出席巴黎時裝周，被網友捕獲到正進行拍攝工作，被網友大讚：「不愧是天王嫂。」

「天王嫂」方媛模特兒出身的她依然大受時尚品牌的寵愛，身穿黑色透視裝展露長腿，四肢纖瘦且皮膚白皙透亮，整個人保養有道依然少女味濃厚。在進行拍攝工作的時候，她顯得非常專業，依靠在壁畫牆邊擺出多個姿勢，時而高冷時而甜美，對著鏡頭盡情擺出最美一面。

不過卻有網友表示「比例怪怪的」、「頭大身小，比例好失調」，更有人表示「一襲小黑裙質感廉價，根本不像她這個身分穿出來的衣服！」，認為方媛長相夠好看了，問題應該出在造型團隊身上，並向她喊話：「下次換個合作夥伴吧。」

但有更多網友看到照片後，紛紛湧入留言，稱讚她：「太美了」、「超性感但不失優雅」、「不愧是天王嫂」、「媛寶你美爆啦，鼻子能和優越的歐美人種媲美，你還有一身淑女服飾，也分享出來讓鐵粉們養養眼噢」、「穩重端莊的氣質」、「媛媛好有氣質、美麗動人！」