到餐廳外帶等太久，能喝內用的自助飲料嗎？一名網友日前用餐時看到外帶客人與店家起爭執，客人想喝內用區的自助飲品被店家拒絕而大吵，認為同樣的價錢為什麼不能喝，氣得退費離開。

一名網友8日在臉書「汐止集團」發文，吃飯時看到店家和外帶的客人因為飲料的事吵架，店家表示外帶不可以使用內用的自助飲品，但客人反問為何不行，他和內用客人付一樣的錢，店家還不用洗碗，怎麼不能用自助區飲料，最後雙方仍各執一詞，不讓步，讓客人不爽決定不買了，退費離開，且揚言要客訴。

貼文PO出後，引起兩派網友討論，一部分人認為，店家怎麼規定就照著走，「不喜歡就不要消費」、「店家說了算啊！客人說了算那客人直接說免單不就得了」、「外帶要包材啊，笑死」。

但大部分人認為，飲料成本那麼低，為此失去一個客人不值得，「外帶有折扣當然不適合，如果沒折扣喝個飲料還好吧！」、「客氣的店家會請外帶的客人喝個涼茶等待，我在麥當勞有遇過，等待時的感覺心情愉快」、「我是店家就不會在乎一杯飲料、一杯湯耶」，還有人提出解方「先內用，喝完再跟店家說外帶。選我正解，不要爭」。