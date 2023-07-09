台中一名王姓男子對工作認識的女子A有好感，便把通訊軟體帳號名字改成「王先生徵婚，可愛就好，生6小孩最好」，數度傳訊息騷擾A女，嚇得A女到警局報案。台中地院審結，依跟蹤騷擾罪，處罰金5萬元，得易服勞役50天。可上訴。

判決書指出，王姓男子因工作結識A女，有意追求A女，持續以通訊軟體LINE，以顯示名稱「王先生徵婚，可愛就好，可生6小孩最好」的帳號，傳送訊息騷擾A女，內容包括，「妳單身？」、「妳結婚？」、「妳有男朋友嗎？」、「妳可以送愛心水果給我們嗎？」、「問妳，誰給妳取那麼難聽的名字」、「妳知道中部很多是被強姦出來的嗎？妳知道這個真實八卦嗎？」等多則訊息，讓A女深感困擾，便到警局報案處置。

台中地院審理時，王男否認騷擾A女，稱自己只是為了拿工錢，但法官不採信，法官指出，王男僅因愛慕A女，就以騷擾方式犯案，顯示其自我克制能力不足，對A女的身心及生活造成威脅，實在不可取。

法官審酌王男最後終於認罪，認為有悔意，考量王男並無前科、大學畢業等情狀，依跟蹤騷擾罪，處罰金5萬元，得易服勞役50天。可上訴。