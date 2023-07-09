日本女將加藤未唯在今年法網意外把球砸到球僮身上遭判失格，她的第2次上訴也被駁回了，日本媒體報導，加藤第2次上訴是希望能取回一部分的積分與獎金，但是也沒成功。加藤表示她預知上訴會失敗，還是感到很無奈。主審給她的理由很瞎，居然是「女球僮被球打哭了很嚴重，如果是男球僮可能就沒事了。」
加藤不禁感嘆這個奇怪的規定，哭不哭並不是誰能決定的，但這讓她感覺「我的命運被掌握在女球僮手裡」。結果女球僮哭了15分鐘，加藤的積分與獎金都泡湯，還得另外上繳罰款。
男網天王喬柯維奇（Novak Djokovic）成立的職業網球工會（簡寫PTPA），工會包含一部分的男子與女子選手。加藤向PTPA說明了法網的事件，PTPA也支持她，質疑這項規定「欠缺公平」。日本網友認為法網處理不當，如果有人在現場哭泣，最好的方法是把她帶離事發地點，而不是留她在原地哭個不停。
加藤唯一爭取到的是減輕罰款，如果她在接下來的大滿貫賽事沒有收到警告，將會退還她一部分已繳交的罰款。當時的對手之一，捷克女將布茲可娃（Marie Bouzkova）告訴當地媒體iDNES.cz，她覺得加藤比賽中一直在發脾氣，這種失格事件遲早會發生，布茲可娃不滿此事被塑造成「違規的是加藤，卻好像我們是壞人一樣」。
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