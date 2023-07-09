什麼是集束彈？

美國7日宣布將提供烏克蘭非常具有爭議性的武器集束彈，除了招致人權團體批評外，包括英國、西班牙、加拿大、德國等多個盟友也公開反對。

美國7日宣布，應烏克蘭請求，將提供基輔集束彈，拜登7日接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪時坦言，援烏集束彈是「非常困難的決定」，但他最終仍同意，是因為烏軍需要彈藥以進行反攻。拜登更稱，他與盟國及國會議員討論過此案，強調烏克蘭「快用完彈藥」。

不過英國廣播公司（BBC）、美國之音報導，包括英國、加拿大、西班牙等美國盟友都公開反對使用集束彈。

當被問到美國的決定時，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，英國是簽署國際「集束彈藥公約」（Convention on Cluster Munitions）的123個成員國之一，禁止生產或使用這項武器。

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）態度更堅決，強調西班牙「堅定承諾」不會提供烏克蘭特定武器及炸彈，「對集束彈說不，對烏克蘭的正當防衛說可以，我們知道不該使用集束彈」。

加拿大政府表示，他們尤其關切集束彈對孩童的潛在影響。加國指出，反對使用集束彈，至今仍完全遵守「集束彈藥公約」，「我們認真看待公約賦予的義務…」。

同樣簽署「集束彈藥公約」的德國也反對美國的決定，強調柏林不會援烏集束彈，但同時也稱能理解華府的立場。

針對外界疑慮，路透社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）昨日發布推文表示，會嚴格紀錄集束彈的使用，並與夥伴交換情報，強調烏克蘭的立場很單純，只是要解放暫時被佔領的土地，拯救人民性命，「烏克蘭只會在去佔領我們國際公認領土的情況下使用這些彈藥，這些彈藥不會在俄羅斯的官方領土上使用」。

美國宣布提供烏克蘭集束彈藥。圖為烏克蘭境內發現、已被拆彈的俄羅斯集束彈。（資料照／路透社）

集束彈（Cluster bombs）是非常具有爭議性、殺傷力極大的武器，發射後會射出大量體積較小的子炸彈，在大範圍區域內造成無差別攻擊，最為人詬病的是，這些子炸彈不一定會立即引爆，未爆彈構成的威脅可能延續數十年。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稱，美國集束彈的未爆率（dud rate）低於2.5%，俄羅斯集束彈的未爆率介於30-40%。

全球一共有123國簽署「集束彈藥公約」，禁止生產、使用集束彈，不過美國、烏克蘭及俄羅斯都未簽署。