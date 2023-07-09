打個哈欠就翻車！男子濱海公路自撞山壁四輪朝天

新北市貢寮區台2線北部濱海公路111公里，也就是在萊萊路段，9日上午7時許發生一起自小客車自撞山壁翻覆事件，警消緊急派員趕赴現場，所幸駕駛沒有受傷，也沒有波及旁人，駕駛供稱，是自己打個哈欠就不慎衝往對向車道，撞到山壁翻車。
據警方初步調查，41歲的劉姓男子9日上午駕駛自小客車由宜蘭往基隆方向行駛。劉男說，約在上午7時20分左右，他在車上打了個哈欠，一時失神，車子便向左偏，衝往對向車道，撞向山壁，由於撞擊力道太大，不僅把山壁的石頭撞下來了一大塊，車子也當場翻覆在路中間。
由於車輛正好翻覆在濱海公路往宜蘭方向車道，瑞芳分局員警立即到場協助指揮交通，維持單線雙向通車。並通報公路總局基隆工務段協助處理，隨著拖吊車到場將事故車輛拖離，現場也恢復雙向通車。
警方也針對劉男進行酒測，酒測值為零。警方將依一般A3交通事故處理。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。