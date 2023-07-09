Free agent F Dario Saric has agreed on a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Saric was one of the most sought-after players left on the market. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基9日爆料，勇士已跟成為自由球員的克羅埃西亞籍長人薩瑞奇簽署1年合約，在跟勇士簽約前，薩瑞奇是今年自由球員市場當中僅剩搶手球員之一，有了他的加入，勇士的禁區高度與替補陣容投射能力都獲補強。

現年29歲的薩瑞奇，雖在2014年選秀第12順位被魔術選上，卻到2016年才正式加盟七六人打NBA，隨後效力過灰狼、太陽、雷霆等隊，他在2021年8月進行前十字韌帶手術，造成2021-22年球季完全報銷，隨後他在上季成功宣告傷癒復出。

在薩瑞奇加入後，208公分的他成為勇士目前全隊身高最高球員，由於他可兼打大前鋒與中鋒位置，更擁有三分投射能力，相信可以有效解決勇士先前禁區薄弱問題，畢竟先前勇士只有盧尼一名中鋒，賈麥克格林與庫明加也要幫忙打中鋒位置。

目前勇士已有13名球員擁有保障合約，僅剩3個雙向合約名額可用，可是薪資總額已經來到2.07億美元，豪華稅約1.89億美元，總計支出3.96億美元，假如勇士選擇再簽幾名雙向合約球員，那麼他們很有可能成為史上首支單季支出超過4億美元球隊。