2019年與台灣斷交轉與中國大陸建交的索羅門群島總理索加瓦雷，將於9日至15日對中國大陸進行正式訪問。期間他將會見大陸國家主席習近平，就雙邊關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見，同時為索羅門群島駐中大使館揭幕，希望雙邊合作將進一步深化。

索羅門群島政府網站8日發布聲明指，索加瓦雷將於9日至15日對中國大陸進行正式訪問。訪問期間，兩國領導人將就雙邊關係以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。而除北京外，索加瓦雷還將赴江蘇、廣東參觀訪問。

索方特別指出，索加瓦雷總理此次訪中的主要任務之一是為索羅門群島駐中大使館揭幕。索方希望，隨著索羅門群島駐中大使館的啟用，索中合作將進一步深化。

此前7月6日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會時宣布，應大陸國務院總理李強邀請，索加瓦雷將於9日至15日對中國大陸進行正式訪問。

汪文斌表示，中國與索羅門群島建交以來，兩國關係快速發展，取得豐碩成果，惠及兩國人民，也促進了地區和平穩定發展。此訪是索加瓦雷總理時隔4年再次訪中，必將為中索關係發展注入新動力。中方願與索方以此訪為契機，深化政治互信，拓展務實合作，加強人文交流，推動中索關係邁上新台階。