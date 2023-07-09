在台灣，平均每4人就有1人飽受胃食道逆流困擾，若長期未治療，日後發展為胃潰瘍、食道癌的機率將大幅提升。外科醫師江坤俊就分享1招呼吸法，有助改善胃食道逆流，每天練習5分鐘即可。另外，肝膽腸胃科醫師詹宜學指出，在胃食道逆流演變成食道癌前，會先形成一種癌前病變「巴瑞特氏食道」，並提供8種方式來預防，包括少吃刺激性食物、脂肪、薄荷等相關食物。

外科醫師江坤俊在《健康2.0》YouTube頻道分享，透過1招呼吸法助改善胃食道逆流。首先將雙手放置肚子上，用鼻子吸氣3～5秒，頭則要微微後仰，感覺到肚子慢慢鼓起；接著再用嘴巴緩緩吐氣，盡量將肚子往內縮，過程越慢越好。最後，重複執行上述步驟，每天練習5分鐘即可。

江坤俊說明，此呼吸法之所以能改善胃食道逆流，是因為過程中橫膈膜會上下移動，從而鍛鍊此處肌肉；他說，橫膈膜負責隔開食道跟胃，經常鍛鍊就會使其壓力較大些，自然胃酸不易逆流。

肝膽腸胃科醫師詹宜學曾指出，由於反覆胃酸逆流，會使得食道處於長期發炎狀態，食道上皮細胞會逐漸變成柱狀細胞，就易造成食道潰瘍、黏膜損傷，進而導致癌前病變，此情形稱之為「巴瑞特氏食道」。

詹宜學呼籲，平時可透過以下8種方式來預防，分別是少吃刺激性食物，如麻辣火鍋、燒烤、炸物等油膩食物；少吃脂肪、薄荷相關食物；少喝含咖啡因食物，例如咖啡、茶、可樂、巧克力；少喝過燙的湯品、飲品；避免接觸菸酒；肥胖者需減重；飲食不要餐餐吃得又撐又飽；定期檢查。

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