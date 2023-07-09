一名男子表示，到女友家過夜壞壞到一半，女友的國小四年級妹妹無預警打開房門，看到他和女友交疊，場面超級尷尬，事後女友竟用「雙人瑜珈」解釋，讓他哭笑不得，網友卻搖頭說，國小四年級已不小了，做愛最好要鎖門，或藉機教育妹妹正確性觀念更重要。

原PO昨（8）日於論壇《Dcard》指出，和女友從高二就開始交往，到現在已準備要升大三，因此和女友家人都很熟，經常會到對方家裡過夜，也會幫女友一起照顧國小四年級的妹妹。6日他又到女友家過夜，隔日早上他一時性起，和女友在床上翻雲覆雨。

他們親熱到一半聽到敲門聲，下秒女友的妹妹打開房門，看到他和女友交疊在一起，一臉狐疑問「姊姊你要買早餐嗎？」女友鎮定地說「冰箱有小蛋糕，我等等切芒果給妳吃。」說完妹妹就把門關上，讓原PO超級尷尬，也無法再繼續進行下去，「我不敢相信妹妹看到了什麼，但女友竟然能冷靜跟妹妹對話？」

出房門後，女友妹妹問「你們剛剛在幹嘛啊？」女友一臉正經地說「我們在做雙人瑜珈啊！」順利轉移話題，讓在一旁的原PO哭笑不得直呼，「雙人瑜珈是什麼鬼啦！」

但一票網友認為要做「兒童不宜」的事應鎖房門，也有不少人說，應藉機教育妹妹正確的性觀念，「為什麼不鎖門啊！」、「現在國小四年級什麼都懂了，真的要小心」、「現在這個年代妹妹很快會知道一切」、「其實我覺得不用尷尬， 女友如果可以趁這個機會對妹妹做性教育很好」。