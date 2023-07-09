資深音樂人李坤城4月因大腸癌病逝，兒子李卓軒卻因不滿「後母」林靖恩佔據家產，多次發文開砲，雙方日前才達成和解，林靖恩獲得房產完全所有權，李卓軒繼承父親著作權及所有收藏，不過，李卓軒卻再發文指控，林靖恩轉手賣掉房產，每天住在高級飯店，他狠酸：「啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤」。

李卓軒今（9日）發文，他把砲火對準林靖恩：「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店，啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤。這個理財觀，我會笑死」，他還狠酸：「分享正確的理財觀念，現金流、現金流、現金流、現金流才是真正的財富自由」。

李卓軒接著說自己把李坤城的版權授權金全部捐出去，「李坤城有這個不缺錢自己會賺錢的兒子真的很可怕，手起刀落不是用捐的就是用送的，不然就公開文獻免費無償使用，不然就是版權授權金全部捐出去，福報點滿 948794狂」。

李卓軒臉書全文。（圖／李卓軒臉書）

其實，李卓軒日前因在臉書開砲林靖恩，鬧得沸沸揚揚，他6月20日才透露雙方已達成和解，林靖恩獲得房產完全所有權，他則繼承父親著作權及所有收藏，「林小姐的心願以後只想當個普通人，請媒體以後再也不要打擾她」，如今卻再轟林靖恩，也格外引發關注。