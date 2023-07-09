正基6月合併營收為2.12億元，受惠於目前消費性電子產業整體上、下游供應鏈逐步回穩，加上利基型非消費性電子業務保持穩健出貨態勢，推進6月營收不僅較5月成長13％、亦創下今年以來單月新高的佳績；累計2023年上半年合併營收為10.21億元，年減少51.74%。

正基表示，未來萬物皆朝向智能與無線技術應用的趨勢明確，且觀察邊緣AI(Edge AI)是IC設計現在創新最蓬勃發展的領域，意指在終端裝置上本身亦可直接實現適用於AI工作負載的架構，解決即時處理、即時決策功能的應用，加上隨著人工智慧物聯網趨勢(AIoT)興起，將帶動智慧車輛、半導體、5G網路等相關技術領域的創新發展，根據Aruba的預測，數位轉型推動了IoT裝置需求的快速成長，機器對機器(N2N)的通訊量也持續攀升，2025年全球物聯網(IoT)裝置數量與人的比例將達到10比1，有助於正基業務良好開拓的空間。