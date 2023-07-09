三伏天到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享從7月至8月中為期40天內，恐身體微恙的3個生肖，包括生肖牛、生肖龍、生肖羊，其中第1名的生肖牛近期不可因天氣炎熱喝冰水，容易造成身體負擔且失去平衡，女性恐導致經期錯亂。另外，夏天也容易引發泌尿道感染，需多喝水不可憋尿，以免造成身體不適。

▍第3名：生肖羊：莫名焦慮

生肖羊在未來40天內需注意心情調適，近期容易因一些莫名小事就生氣，且心定不下來，若不找出舒壓方法會影響生活、睡眠品質及人際關係。長期下來可能將變成憂鬱或恐慌帶來更大影響，建議可以多去運動讓身心壓力釋放，睡前可冥想靜坐，讓心情放鬆幫助入睡。

▍第2名：生肖龍：肥胖問題

生肖龍在未來40天內需注意體重上升等問題，近期一些工作壓力或壞心情無處釋放，就從美食中找尋慰借，且更不會忌口，各式美食、甜品一概來者不拒，久而久之就被體重機上的數字嚇壞，建議可找尋適當方法來舒壓，也可以透過拉筋或健走來瘦身，有效消耗卡路里。

▍第1名：生肖牛：婦科不順

生肖牛在未來40天內需注意身體健康，近期不可因天氣炎熱喝冰水，不僅造成負擔，更可能讓身體瞬間失去平衡，引發氣喘，女性喝冰水會造成婦科不順、經期錯亂；夏天也容易引發泌尿道感染，記得要多喝常溫水、不可憋尿、也不可長時間待在冷氣房裡，會引發過敏體質，對血液循環也有不好的影響。