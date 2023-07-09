中國礦業金融座談會8日在北京舉行，會上根據中國自然資源部中國地質調查局8日與中國銀行首次聯合發佈《中國礦業金融發展研究報告2023》。報告稱，透過大陸資本市場將賦能礦業還有近兆元（人民幣，下同）的增長空間。

根據中新網引述該報告認為，大陸作為全球最大的礦產資源生產國和消費國，具有資源家底薄，人均消費高，產量、消費量全球第一，對外依存度長期居高不下等特徵。尤其大陸當前經濟進入高品質發展關鍵時期，需要大量基礎礦產支撐，加強國內找礦突破和國際礦業合作非常迫切，需要金融機構加大對礦業領域的支持力度。

該報告指出，大陸資本市場賦能礦業發展尚有較大增長空間。包含大陸銀行業總資產規模全球第一、A股市值全球第二、有能力為礦業賦能。礦業具有週期長、回報高的特點，適合在資本市場直接融資。

觀察大陸資本市場30年間培育了130餘家礦業上市公司，2022年10家上市公司進入全球礦業50強。10年來，從資產規模來看，大陸資本市場市值增長4倍，礦業上市公司市值增長1倍，占A股總市值從7.66％降至4.76％。從上市公司數量來看，A股上市公司數量增長1倍，礦業公司數量僅增長16％。資本市場賦能礦業還有近萬億元的增長空間。

報告中也指出，2020年以來，國際礦產品價格大幅震盪，增加了中國資源能源進口成本。能源和主要礦產品進口額占外匯存底比例快速上漲，從2005年的8.9％增加至2022年的21.5％。在全球礦產品貨幣結算體系向多元化發展的背景下，

此外，大陸礦業企業探索用人民幣結算鐵礦石、石油已取得一定成效，需要進一步提升能源資源的人民幣結算比例，降低金融風險。