林男（右）遭圍捕時，仍持鐮刀拒捕。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

警車玻璃遭砍碎。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣54歲林姓男子昨天8日下午2點多，騎乘機車行經公館鄉路段時，因不滿警察攔查違規，竟持鐮刀揮砍員警，造成員警左手遭砍骨折，警方隨後追緝圍捕，林男仍持刀拒捕，最後雙腿、腹部各中1槍才就範，送醫後無大礙，全案依妨害公務、毀損及殺人未遂等罪嫌偵辦，而警方追捕畫面也曝光，過程相當驚險。

苗栗警察分局鶴岡派出所員警昨天下午值勤時，在公館鄉台6線、縣道128線口，發現林男沒有依規定兩段式左轉，員警鳴笛要求林男停車，想不到林男不滿警方取締，隨即從機車腳踏墊上，拿起鐮刀往警車揮砍，將警車玻璃砍碎揚長而去。

員警一路跟隨，想不到林男下車持鐮刀與警方對峙，並在過程中將謝姓員警左手臂砍傷致骨折，警方對空鳴槍，林男仍不聽勸阻，再度作勢要砍員警，警方便朝他右小腿開了1槍，林男負傷後逃逸。

警方事後追查，昨天下午6點多，發現林男躲在銅鑼鄉，便展開圍捕，林男過程中仍手持鐮刀揮砍拒捕，警方隨即再開6槍，林男則遭打中腹部、左小腿，被員警制伏後送醫，目前並無大礙，全案由警方依殺人未遂、妨害公務偵辦中。