輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳5月底、6月初的一趟台灣行，引發各界關注，財信傳媒集團董事長謝金河更透露，黃在台北國際電腦展（COMPUTEX）的一個動作，竟讓筆電大廠廣達的市值在近2個月至少增加3000億元。

謝金河昨（8）日於臉書指出，過去30年，只要是中國大陸挾國家之力補貼的產業，最後都出現價格殺戮戰，導致整個產業變紅海，最典型的就是面板、太陽能電池模組及LED；而這次AI革命，由於伺服器攸關運算及資料儲存，在地緣政治下，不得有大陸製造的零組件，使得台灣成為全球最大受益者。

在今年的COMPUTEX，黃仁勳於演講後，逛到廣達子公司雲達的攤位，當天廣達副董事長梁次震及雲達總經理楊麒令都在場，黃把他的招牌皮衣套在楊身上，謝金河表示，從投資的角度來看，這個動作正是廣達股價蛻變的重要訊號。

廣達在1997年前後上市，當年股價衝上850元，創辦人林百里身價飆升。謝金河說，但這20多年來，廣達股價水波不興，今年初只有66.2元，而黃仁勳拜訪雲達攤位前，廣達股價在85元左右，近日高點奔向175.5元，市值跑到6778億元，超越台塑，南亞，聯電，國泰金控，成為全台市值第8大企業，「假如再細膩一點看，從黃仁勳把他的招牌皮夾克套在楊麒令身上那一刻起，廣達市值至少增加逾3000億，這是近2個月發生的事！」