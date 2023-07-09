湖北省宜昌市五峰土家族自治縣8日16時許發生一處山頂山體滑坡，截至8日23時，已有5人被救出（其中1人正在搶救，4人無生命危險），另有9人失聯，目前救援工作仍在進行。

綜合央視新聞與湖北日報，在湖北省宜昌市五峰土家族自治縣長樂坪鎮月山村，8日16時許發生一處山頂山體滑坡。該滑坡體滑向宜來高速一標段二工區工地（位於滑坡山體半山腰），造成人員受傷和失聯。

事故發生後，湖北省、宜昌市立即啟動應急響應，調集應急、醫療、消防、交通、地災等搶險救援隊伍390餘人；現場調集11台挖掘機、8台裝載機、5台救援車、3條搜救犬，以及生命探測儀等器材裝備等，全力開展救援處置工作。

湖北省委書記王蒙徽，省委副書記、省長王忠林第一時間對搶險救災作出部署，要求全力組織搜救失聯人員，全力救治受傷人員，全力防範次生災害發生。

湖北省委副書記、省長王忠林，副省長盛閱春，趕赴現場指導組織救援。