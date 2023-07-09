名模洪曉蕾5日爆出在西班牙時突然生病，須插管治療，前夫王世均（現改名王世騰）得知後立即前往西班牙照顧洪曉蕾與兒子，前夫王世均7日發文指出洪曉蕾人已經清醒，他轉達洪曉蕾的說法表示感到相當抱歉，也謝謝外界這段時間的關心，如今洪曉蕾手術後已脫離危險，目前已轉到一般病房。

王世均稍早發文感謝各界的關心，也透露洪曉蕾的病況「蕾蕾前天晚上經過手術之後已經脫離危險，昨天轉入一般病房，目前狀況順利恢復中，感謝全能的上帝滿滿的恩典眷顧我們」此外，洪曉蕾也再透過前夫發聲：「要向大家再次抱歉，讓大家擔心了，謝謝你們，願上帝保佑所有的好朋友」。

然而，洪曉蕾病榻照片也曝光，王世均曬出兒子握著洪曉蕾手禱告的照片，可見兒子面色憔悴不少；最後，王世均感謝外交部西班牙代表處重視民眾旅遊的24小時救助電話，也藉此提醒大家出國旅遊要上外交部網站登錄，預先保護自己。

事實上，洪曉蕾日前跟兒子前往西班牙旅行，但隔天因咽喉腫痛、無法吞嚥，緊急就醫，經醫生診斷後要求她住進加護病房，還須插管治療，前夫王世均得知狀況後，立刻飛抵西班牙照顧，起初王世均想將她帶回台灣治療，但院方告知目前移動太過危險，只能打消此念頭。