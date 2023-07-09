教育部疫後就學貸款補助通知簡訊圖示。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部疫後就學貸款補助由政府主動勾稽審查補助資格，有44.3萬人獲得補助，占全部75.4萬名貸款人中的58.8％。教育部表示，將由承貸銀行核算補助額度後，於7月10日起陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式通知符合補助資格之貸款人。

教育部說，若貸款人對於審查結果有疑問，可於7月10日起至9月15日止至「疫後就學貸款補助方案線上系統」檢附相關證明文件提出申復；而針對112學年高一及大一新生，也預計於9月入學完成申貸後，再就其補助資格辦理審查。

疫後就學貸款補助以112年6月20日為資格認定基準日，原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格，經審查後有44.3萬人將獲得補助；但如屬於在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，則須檢附相關證明文件至線上系統提出申請。

教育部表示，符合資格的貸款人將自7月起核算補助，並由承貸銀行自7月起直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金(在學中貸款人)或一年的還款本息(非在學的貸款人)。貸款人可於7月10日10時起至9月15日前於線上系統查詢是否獲得補助資格，若對於審查資格有疑問者，也可於線上系統檢附相關證明文件提出申復。

教育部提醒，如屬於在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，佐附相關證明文件於8月31日前至線上提出申請後，因審查約需10至20個工作日，7月10日起可查詢6月30日以前貸款人所提出的申請案件。

7月1日至10日完成上傳者，自7月20日起可查詢審查結果，7月11日至20日完成上傳者，自7月30日起方可查詢審查結果，以此類推。

教育部疫後就學貸款補助自112年7月起核算補助，符合補助資格者，將收到兩封通知。第一封通知，將由承貸銀行於7月10日至7月11日發送簡訊給符合補助資格者。第二封通知，於承貸銀行陸續核算完成補助金額後，將自7月10日起陸續發送簡訊或電子郵件通知符合補助資格者，所獲得的補助金額。

教育部提醒，疫後就學貸款補助原則是免提出申請由政府主動勾稽，就學貸款人可以留意自己有無符合受補助資格，並留意通知訊息。此外，本次補助是採用直接扣抵貸款額度，不會核發現金，相關的通知訊息，不會要求要輸入個人資料、也不需要點擊連結進行操作、也不會要求前往ATM領錢或網路銀行操作，請民眾小心留意提高警覺，不要點擊不明網址。