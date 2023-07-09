炎亞綸遭網紅耀樂指控，在他未成年時偷拍私密影片，他日前到士林地檢署接受偵訊，被依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。炎亞綸人設大崩壞，工作、代言都喊卡，有網友翻出他過往言論，炎亞綸超認同「吵架後可以用性愛來和解」，還透露打對方屁股說「你再壞啊」。

炎亞綸過去主持《36題愛上你》，和來賓陶晶瑩談到「吵架後可以用性愛來和解」，炎亞綸一聽就秒答：「這絕對可以的嘛」，他還補充說：「而且你也可以在那個過程當中，懲罰一下他啊」，表示可以透過情趣的方式懲罰伴侶，例如打對方屁股說「你再壞啊」，意外曝光性癖好。

檢警3日約談並搜索炎亞綸住處、工作室，檢察官複訊後依違反《兒少性剝削防制條例》諭令50萬元交保。（圖／中時資料照）

炎亞綸是這波「＃Me Too」風波，檢方主動分案，首位被傳喚、搜索的名人，士林地檢署檢察官指揮婦幼警察隊3日約談炎亞綸到案，並兵分3路搜索炎的住居所、工作室，檢察官複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。而炎亞綸交保後步出地檢署表示，他會全力配合司法調查，也會捍衛自己清白。

炎亞綸人設大崩壞，目前工作、代言、活動都喊卡，遭參與錄製的實境節目《嗨！營業中》切割，炎亞綸現在全面神隱，就連他常更新的臉書、IG也全停擺。

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