美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今（9）日結束為期4天的訪陸行程，她在北京的記者會上表示，美中兩國有「重大分歧」，雙方必須「明確且清楚地溝通」，但她與美國總統拜登都認為，世界大到足以讓兩國繁榮發展。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，葉倫今日在北京的記者會上為4天的訪陸行程進行總結，她在開場白中坦率表示：「一次拜訪不會一夕解決我們的挑戰，但我預期此行有助於與中國新經濟團隊建立一個有彈性且有建設性的溝通管道。」

她說連日來與中方官員長達10小時的會談「直接」且相當「有建設性」，有助於穩定美中經常不穩定的關係。

葉倫在美國駐北京大使館的記者會上表示，「美國與中國有重大分歧，但拜登總統和我不會從大國衝突的框架下看美中關係，我們相信世界大到能讓我們兩國繁榮發展。」

葉倫表示，此行目標是建立及深化與北京新經濟團隊的關係，降低誤會風險，為雙方在氣候變遷、債務困境等領域的合作鋪平道路。

她重申美國並未尋求與中國經濟「脫鉤」，強調這麼做會對美中兩國帶來災難性後果，並且導致世界不穩定。

不過她也強調，美國希望看到一個「開放、自由、公平的經濟體」，而不是一個會強迫其他國家選邊站的國家，她說她在會談上對中國「不公平的經濟行為」，以及近期對美國企業愈來愈多的脅迫行動提出「嚴重關切」，「唯有雙方都有利，健康的經濟競爭才能存續」。

葉倫也在會談中提及俄羅斯在烏克蘭的戰爭，重申陸企「有必要」避免提供俄羅斯物質支持，或者是逃避制裁。

《紐約時報》報導，大陸官媒新華社的報導中也提到雙方同意「加強合作及協調」，並且持續在全球挑戰中交流，不過新華社的報導接著抨擊美國強調國家安全，似在隱晦批評拜登政府限制對陸出售最先進半導體的做法。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪陸之後，葉倫接棒訪問北京，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）預計7月稍後也會前往中國大陸。

路透社指出，拜登與大陸國家主席習近平最快可能於9月的印度新德里20國集團（G20）峰會上，或是11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）上舉行會談。

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