氣象局地震報告指出，今天早上9點53分台灣東南部海域發生規模4.3地震，深度11.2公里，震央在台東縣政府南南東方113.7 公里，位於台灣東南部海域，各地最大震度僅蘭嶼4級。

東南部海域從今天清晨3點47分發生5.3地震開始，已累積6起地震，依序是3點49分4.7地震、3點49分4.6地震、4點26分的4.3地震、5點22分發生5.2地震、以及此次的4.3地震，深度都是30公里以內的極淺地震。