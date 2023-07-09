(10:27分更新)國道1號南下165公里處、台中系統路段，今（9日）上午9時許發生火燒車，一輛轎車停在路肩後起火燃燒，火勢猛烈，濃密的黑煙竄上天際，警消獲報後目前正趕往現場撲滅火勢，詳細起火原因還待進一步釐清，根據高公局回應指出，該路段目前無堵塞，盼請用路人小心駕駛。

高公局9日上午10時27分指出，邊坡起火事件占外邊坡，開放內中車道，暫時封閉外車道處理中，南向回堵1k，北向回堵3k。