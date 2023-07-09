近日氣溫飆高，讓很多人熱到受不了，一名網友表示，過去曾買過水冷扇和移動式空調，近日他又想買插電式水冷墊，上網看評價都不錯，心動想入手，打算放在客廳的座椅上，再用工業用風扇降溫，貼文引發熱議，有使用過的網友大讚「真的很涼」。

原PO昨（8）日於PTT八卦版指出，他曾買過水冷扇和移動式空調，但對室內降溫幫助不大，他上網爬文發現很多人推薦插電式水冷墊，打算買來放在客廳的座椅，再加個工業用風扇，「這樣應該會很涼吧？」

貼文釣出一票網友分享使用心得，「我覺得要沒穿衣服貼著才涼」、「真的很涼」、「這種當棉被蓋，蓋比不蓋還涼」、「比水冷扇好太多了」、「前幾年買過，真的很涼，可以把身體的熱氣散掉」。

但也有人說插電式水冷墊的缺點、「氣溫達到35度以上，會覺得不夠力」、「缺點是要換水，還要忍受馬達聲音」等，有不少人勸原PO還是開冷氣比較實在，「冷氣比較好啦」、「不懂都是要用電，為什麼不直接開冷氣」、「認真上班賺錢買冷氣開」、「直接開冷氣啦」。