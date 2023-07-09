61歲昔日瓊瑤御用小生馬景濤被粉絲封為「咆哮帝」，2017年他閃電宣布與結婚10年、小他21歲大陸女星吳佳尼離婚，兩人育有兩個兒子，對於離婚主因沒有多加透露，而他最近似乎傳出新戀情，近日一名女網友曬出與馬景濤親密合照，女方還大膽示愛表示「偶像成了愛人」，以及「離了2次婚，我也不介意，因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」，引起熱議。

馬景濤近日與微博網友「邊牧波泥小pony」近年來往密切，兩人多次發文都標註對方，看得出該網友對他有著滿滿的崇拜，昨「邊牧波泥小pony」突然曬出兩人合照，只見照片中馬景濤親密摟著女方，兩人一起拿著一大束玫瑰花，親密的互動不言而喻。此外，女方高調示愛表示：「偶像成了愛人！你是最棒最牛的好演員！永遠的呂洞賓！兒時夏天滿滿的回憶！離了2次婚，我也不介意，因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」

雖然大家很祝福馬景濤再次有了感情對象，但「邊牧波泥小pony」發言稱前妻不懂珍惜，引起網友紛紛批評：「情商堪憂」、「這麼一官宣，感覺兩人的眼光都不怎麼樣」、「不會說話可以不用說的」，「邊牧波泥小pony」隨後刪除示愛文，馬景濤則尚未回應，也有人懷疑是在炒作。

事實上，馬景濤曾有2段婚姻，和第一任前妻育有1女，第二任前妻則是小他21歲的大陸女星吳佳尼，兩人因戲結緣在2007年閃婚，生了2個兒子，2017年突然宣布離婚。